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Текст приговора Кировского суда в Ростове-на-Дону, в котором упоминается о поставках продовольствия военным РФ на территории «ЛНР» и 2ДНР», исчез с сайта суда, пишет российское оппозиционное издание Новая газета.

«Его вынесли 10 ноября. После публикаций в СМИ текст постановления удалили с сайта — первоначальный вариант доступен в виде сохраненной копии», - отмечает издание.

Согласно приговору, заместителя регионального управляющего по военному питанию местной компании признали виновным по делу о посредничестве во взятке. Его приговорили к пяти с половиной годам колонии за передачу 990 тысяч рублей от своего начальника руководителю Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа (ЮВО).

В приговоре сказано, что в обязанности обвиняемого входило обеспечение запаса продовольствия для поставок российским военнослужащим на востоке Украины. Защита настаивала, что подполковник из ЮВО потребовал от его начальника 90 тысяч рублей в месяц, чтобы не препятствовать работе по поставкам. Если бы этого не произошло, то офицер грозился «срывать поставки в интересах военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в «ДНР» и «ЛНР». Согласно приговору, поставки были как минимум в 2018 и 2019 году.

По словам обвиняемого, за одну поездку водителям платили 65–80 тысяч рублей — это было связано с высоким риском для жизни. Он рассказал, что на границе они сдавали документы, снимали номера с машин и ехали по украинской территории «под охраной принимающей стороны». Подсудимый сообщил, что их перед отправкой проверял россиянин в звании майора, но суд установил, что такой человек никогда не служил в армии.

В приговоре говорится, что на территорию самопровозглашенных республик раз в две недели отправляли 1,3 тысячи тонн продовольствия. «Радио Свобода» подсчитало, что этого хватило бы для обеспечения примерно 26 тысяч человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что появление тезиса о поставках продуктов российским военнослужащим в самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» в приговоре одного из ростовских судов – это ошибка составителей текста.
ForUm

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