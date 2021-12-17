также в разделеОбщество
«Авторитета» из списка СНБО выгнали из Украины 11
Крушение самолета МАУ: Ирану выдвинули ультиматум 14
В Налоговой отреагировали на 1,1 млрд «доначислений» «Синево» 14
Текст приговора о поставках продуктов армии РФ в «Л/ДНР» уже исчез с сайта суда 35
СМИ: СБУ предупредила Кабмин о возможной остановке ТЭС 29
В Украине – 8899 новых случаев COVID-19 и 21650 выздоровлений 11
16 декабря. Картина дня 28
Арктический воздух ворвется в Украину 21 декабря 20
Суд вернул отстраненную учительницу на работу, она не собирается вакцинироваться 123
Греция усиливает правила выезда для туристов 11
Министр рассказал, когда людям начнут получать тысячу за вакцинацию 16
Украина закупит у Pfizer таблетки от COVID-19 17
СМИ: Гогилашвили живет с главным разведчиком в доме организатора конвертцентров 145
Кошельки Зеленского: Почему СБУ игнорирует незаконный бизнес украинских олигархов в Крыму 114
Помощник Безлера получил 11 лет тюрьмы за издевательства над пленными 19
Четыре тысячи человек протестовали в центре Киева против МВФ 110
Крымскотатарский орнамент «орьнек» включен в список культурного наследия ЮНЕСКО 20
Суд в России впервые признал наличие войск РФ на оккупированном Донбассе 90

Верховная Рада поддержала законопроект о запрете курения электронных сигарет в общественных местах, продаже крепких и ароматизированных сигарет и рекламы электронных систем для нагрева табака. Закон вступает в силу через восемнадцать месяцев со дня опубликования, сообщает пресс-служба парламента.

Документ дает определение ряда терминов, в частности: «бездомное табачное изделие», «электронная сигарета», «новое табачное изделие», «жидкости, используемые в электронных сигаретах» и т.д.

Законом устанавливаются требования для производства и реализации табачной продукции, электронных сигарет, бездымных табачных изделий в отношении: содержания вредных веществ; оформление упаковки, в частности медицинских предупреждений потребителей; ограничение реализации (продажи) и потребление; рекламирование.

Определяется ответственность за нарушение установленных норм.

Документом, в частности, предусмотрено:

- запрет рекламы и стимулирования продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним;

- установление штрафа за их реализацию лицам, не достигшим 18 лет, в размере 1020 грн, а в случае повторного в течение года нарушения – 10200 грн;

– увеличение площади медицинских предупреждений на упаковках сигарет;

- запрет ароматизированных сигарет;

- курение с использованием устройств для нагрева запрещается во всех общественных местах и ​​помещениях по аналогии с курением обычных сигарет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги