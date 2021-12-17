Верховная Рада поддержала законопроект о запрете курения электронных сигарет в общественных местах, продаже крепких и ароматизированных сигарет и рекламы электронных систем для нагрева табака. Закон вступает в силу через восемнадцать месяцев со дня опубликования, сообщает пресс-служба парламента.
Документ дает определение ряда терминов, в частности: «бездомное табачное изделие», «электронная сигарета», «новое табачное изделие», «жидкости, используемые в электронных сигаретах» и т.д.
Законом устанавливаются требования для производства и реализации табачной продукции, электронных сигарет, бездымных табачных изделий в отношении: содержания вредных веществ; оформление упаковки, в частности медицинских предупреждений потребителей; ограничение реализации (продажи) и потребление; рекламирование.
Определяется ответственность за нарушение установленных норм.
Документом, в частности, предусмотрено:
- запрет рекламы и стимулирования продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним;
- установление штрафа за их реализацию лицам, не достигшим 18 лет, в размере 1020 грн, а в случае повторного в течение года нарушения – 10200 грн;
– увеличение площади медицинских предупреждений на упаковках сигарет;
- запрет ароматизированных сигарет;
- курение с использованием устройств для нагрева запрещается во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет.
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