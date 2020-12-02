Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект закона №3628 проголосовали 309 народных депутатов.

Законом предусматривается с 1 января 2021 ввести административную ответственность за нарушение правил торговли электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, усилить ответственность за продажу подакцизных товаров, путем увеличения штрафа от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан.