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Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака», который направлен на уменьшение привлекательности табачных изделий, защиту от воздействия вторичного табачного дыма, выбросов от электронных сигарет и аэрозоля табачных изделий для нагрева в публичных помещениях, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения», «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего» и «О рекламе».

В проекте предлагается частности: ввести новые сроки и внести изменения в действующие сроки; установить требования по осуществлению деятельности, связанной с производством, оптовой и розничной торговлей, экспортом и импортом электронных сигарет и заправочных контейнеров; ввести медицинское предупреждение на упаковках травяных изделий для курения и изделиях для курения, других чем сигареты, бездымных табачных изделиях; оговорить порядок введения в оборот новых табачных изделий; запретить рекламу, стимулирование продажи и спонсорства устройств для обеспечения курения табачных изделий и табака, электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.
ForUm

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