В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1478 больных коронавирусом. 28 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 88 больных коронавирусом и 99 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 2753 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 293 596 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 431, в Оболонском – 265 и в Дарницком районе – 163 случая», – сообщил Кличко