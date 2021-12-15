Местные бюджеты получат средства, чтобы покрыть разницу в тарифах на тепло и погасить задолженность перед «Нафтогазом». Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Порядок и условия предоставления такой субвенции правительство утвердило на заседании 15 декабря.

По словам премьер-министра, получение средств позволит теплопоставщикам избавиться от долгов и приступить к модернизации собственных предприятий.

«Выполнение этих условий предусмотрено в Меморандуме с местными властями. Правительство выполняет свои обязательства. Руководители городов со своей стороны обязались не повышать тарифы на тепло и горячую воду для людей в этом отопительном сезоне», — отметил Шмыгаль.

Глава правительства также заверил, что осенне-зимний период проходит стабильно, энергоресурсов в Украине достаточно, а тарифы для населения, как и обещано, расти не будут.