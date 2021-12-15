также в разделеОбщество
С сегодняшнего дня пограничники могут осуществлять поверхностную проверку лиц, вещей и транспорта 11
Цимбалюк рассказал, за что его преследуют в России 28
С украинским COVID-сертификатом можно будет посетить более 80 стран 29
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве военного в Днипре 16
В Украине продлят адаптивный карантин до конца марта 2022 года 15
Рада переименовала город Владимир-Волынский 56
ГБР проверяет причастность чиновников горсовета Кривого Рога к миллиардным схемам 16
Непризнанный «герой России» ехал сотрудничать с украинскими спецслужбами 30
Адвокат: Журналиста Цимбалюка в РФ обвиняют в экстремизме 23
Оформить цифровую карту єПідтримка можно в Приватбанке 66
Более тысячи украинских женщин получили звание «Мать-героиня» 11
14 декабря. Картина дня 35
До -18С: В Украину идет похолодание 112
«5 книг от спикера»: Стефанчук посоветовал книги для чтения на каникулах 104
В Минздраве объяснили, как получить дополнительную дозу вакцины людям с медицинскими показаниями 19
С апреля антибиотики будут продавать только по электронному рецепту 24
На Закарпатье отремонтировали самый длинный в области мост 30
Рада упростила получение гражданства для воевавших за Украину 30

За несколько дней банки открыли более 1,7 млн ​​виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам 1000 гривен, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 15 декабря.

«За первые двое суток работы для тестировщиков пилотного проекта еПоддержка оформлено более 500 тысяч заявок. С 19 декабря каждый вакцинированный сможет начать тратить свою тысячу гривен. А правительство продолжит работать над усовершенствованием программы», — отметил Шмыгаль.

Как сообщал ForUm, с 13 декабря стартовал пилот проекта «єПідтримка», с помощью которого можно получить тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги