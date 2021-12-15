За несколько дней банки открыли более 1,7 млн ​​виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам 1000 гривен, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 15 декабря.

«За первые двое суток работы для тестировщиков пилотного проекта еПоддержка оформлено более 500 тысяч заявок. С 19 декабря каждый вакцинированный сможет начать тратить свою тысячу гривен. А правительство продолжит работать над усовершенствованием программы», — отметил Шмыгаль.

Как сообщал ForUm, с 13 декабря стартовал пилот проекта «єПідтримка», с помощью которого можно получить тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19.