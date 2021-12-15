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Город под названием Владимир только один, и такой населенный пункт уже расположен в России, заявил начальник управления по связям с общественностью и СМИ владимирской городской администрации Александр Карпилович.

Так он отреагировал переименование города Владимира-Волынского в Волынской области Украины во Владимир.

«Мы можем пожелать им исключительно успеха, но и заодно все-таки, наверное, поднять исторические анналы, перелистать учебники и понять, что город Владимир может быть только один», — заявил в ответ на это Карпилович, подчеркнув, что этот город уже находится на территории Российской Федерации, передает РБК.

РБК обратился за комментарием в управление по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира.

15 декабря Верховная Рада поддержала переименование города Владимир-Волынский во Владимир. За это проголосовали 348 депутатов.
ForUm

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