Киевсовет переименовал 12 улиц и переулков и установил названия 2 площадей, сквера и улицы, сообщили в Департаменте общественных коммуникаций КГГА.

В частности, переименовали в Святошинском районе:

– улицу Николая Кузнецова на улицу Олеся Бабия (в честь украинского писателя, поэта и литературоведа);

– улицу Костюка на улицу Профессора Эйхельмана (выдающегося ученого, общественного и политического деятеля, ученого-правоведа);

– улицу Павленко на улицу Кристины Сушко (выдающегося деятеля и военного медика, поручителя Армии УНР, одной из самых известных участниц Освободительной борьбы 1917-1921 годов);

– переулок Павленко на переулок Мовчуновский (возвращение исторического названия).

В Соломенском районе:

– улицу Народного ополчения на улицу Святослава Храброго (для чествования памяти правителя Киевской Руси из династии Рюриковичей, Великого князя Киевского);

– улицу Молодогвардейскую на улицу Владимира Сикевича (выдающегося военного и политического деятеля, генерала-хорунжего армии УНР, полковника генерального штаба и генерал-майора царской армии, посла УНР в Венгрии);

– улицу Петра Заломова на улицу Феофила Яновского (выдающегося врача-терапевта, действительного члена Всеукраинской академии наук).

– улицу Московскую (в поселке Жуляны) на улицу Григория Гуляницкого (выдающегося военного и политического деятеля, одного из главных дипломатов Гетманщины, шляхтича, участника междоусобных войн времен Руины).

В Дарницком районе:

– Малоземельную улицу на улицу Олимпия Галика (выдающегося киевского живописца и гравера XVIII века, иеромонаха Киево-Печерской лавры, руководителя Лаврской иконописной мастерской).

В Шевченковском районе:

– улицу Цулукидзе на улицу Натальи Забилы (выдающейся писательницы и поэтессы);

– переулок Невский на переулок Невский (от названия местности, где он лежит).

В Днепровском районе:

– улицу Курнатовского на улицу Остафия Дашкевича (политического и общественного деятеля, талантливого военного организатора, идеолога реестровой казачества, первого казацкого гетмана).

Кроме того, в Киеве появились:

площадь Отрадная в Соломенском районе (расположена на пересечении просп. Отрадный и ул. Героев Севастополя);

сквер имени Василия Слипака в честь Героя Украины, всемирно известного украинского певца, добровольца, погибшего на Донбассе в 2016 году (расположен на углу Андреевского спуска и ул. Боричев Тик в Подольском районе);

улица Николая Костомарова в честь величайшего украинского историка, поэта и прозаика (проезд от ул. Профессора Подвысоцкого до ЖК «Новопечерские Липки» в Печерском районе);

Кловская площадь расположена возле станции метро «Кловская» в Печерском районе.

Справка:

При переименовании улицы нет необходимости менять адрес регистрации в паспорте, это можно сделать только по собственному желанию. Кроме того, документы на право собственности, автомобили и другие правоустанавливающие документы, в которых указанное старое название, остаются в силе. Переименование улицы также никак не влияет на реализацию избирательного права.

Внести изменения в правоустанавливающие документы можно во время очередного визита к нотариусу (например, в случае продажи имущества). В случае необходимости, справку об изменении названия улицы можно получить в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА. Детальнее об этом – по ссылке: https://goo.gl/UncKx5.