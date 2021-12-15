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Верховная Рада поддержала переименование города Владимир-Волынский во Владимир. За это проголосовали 348 депутатов, сообщает ВВС Украина.

В октябре переименование поддержал городской совет, а затем с этим в парламент обратился областной.

Город является одним из древнейших в Украине и его переименование инициировано для возвращения ему исторического названия.

Этот город на Волыни известен еще со времен Руси в «Повести временных лет».

«Впервые Владимир-Волынский упоминается в летописях под 988 годом, когда киевский князь Владимир Святославич, прозванный за свои дела «Великим», совершил поход на Запад. Здесь на землях волынян и бужан, на правом берегу реки Луги, подчинил языческий город под названием Ладомир. И в 988 году нарек его своим именем – Владимир», - говорится на сайте Владимира-Волынского.

В 1795 году произошло третье разделение Речи Посполитой и Холмщина и Волынь оказались в Российской империи.

«После захвата Россией последних свободных территорий Речи Посполитой, 5 июля 1795 г. подписан императорский указ «О различных распоряжениях по обустройству Волынской и Подольской губерний», в котором город назван «Владимиржъ», - говорится в исторической справке.

По данным историков, после присоединения к Российской империи Владимир часто начали называть «Волынский» (в форме «Владимирволынскъ»), чтобы отличить его от одноименного русского города «Владимир», известного также как «Владимир-на-Клязьме» и «Владимир-Залесский».

Но впервые официально название «Владимир-Волынский» встречается только в полном собрании законов Российской империи с 1911 года, где таким образом подчеркивали, что этот город был тогда в Волынской губернии.

Такое же название впоследствии закрепилось и в СССР и дошло до сегодняшнего дня.

Попытки переименовать город предпринимались еще с 1990-х годов, но тогда такое решение не поддержали местные власти.

Авторы инициативы исходили из того, что приставка «Волынский» больше не нужна, ведь в Украине нет других городов под названием Владимир.

Также были предложения переименовать Владимир в «Ладомир».

В конце концов, после дебатов 1 октября большинство депутатов городского совета проголосовали за то, чтобы город назывался Владимир.

«Деколонизация продолжается! Городской совет Владимира Волынского поддержал решение о возвращении городу исторического названия - Владимир, без приставки, выдуманной россиянами», - прокомментировал это решение депутат Верховной Рады и бывший директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
ForUm

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