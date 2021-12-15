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23 декабря в Киеве приступят к публичным экспертным обсуждениям проекта Генерального плана города. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время отчета об итогах работы городских властей за уходящий год.

«Планируем в следующем году принять наконец-то Генеральный план столицы. Я уволил директора Института Генплана, который отвечал за подготовку документа и затянул этот процесс. В настоящее время документ дорабатывают. 23 декабря приступим к публичным экспертным обсуждениям проекта Генплана. Это необходимый шаг для объявления общественных слушаний. Чтобы вынести на них обоснованный и понятный документ, необходимо провести профессиональные дискуссии», – сказал Кличко.

Так, публичные экспертные обсуждения проекта Генплана состоятся в течение декабря-февраля по тематическим блокам. Среди них: общие вопросы Генплана, транспорт, экология, сохранение культурного наследия, Киевская агломерация, реновация устаревшей жилой застройки и перспективы использования промышленных территорий города.
ForUm

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