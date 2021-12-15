Подольская окружная прокуратура города Киева совместно с полицией провела обыски в офисных помещениях коммунальной корпорации «Киевавтодор» и подрядного предприятия, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Следственные действия происходили в рамках уголовного производства, начатого по факту растраты бюджетных средств при проведении государственной закупки, предметом которой является капитальный ремонт деформационных швов эстакадной части Южного мостового перехода через Днепр в Киеве, совершенной в особо крупных размерах.

Общая сумма подряда составила 148,7 млн грн.

По данным следствия, часть работ, которые согласно документам были выполнены подрядчиком на объекте в период с сентября по ноябрь текущего года, не соответствуют заявленным объемам и стоимости.

14 декабря на основании постановлений суда проведены обыски в офисных помещениях упомянутых предприятий с целью отыскания финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, расследуемого по ч. 5 ст. 191 УК Украины.