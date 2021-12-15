также в разделеСтолица
За два года Киев выделил более 1 млрд грн на борьбу с COVID-19 и 2,2 млрд – на доплаты медикам
В Киеве – 1247 новых больных COVID-19 за сутки 8
В Киеве мужчина ударил ножом в грудь пассажира троллейбуса 14
КГГА разрешила построить ТРЦ на месте книжного рынка на Петровке 30
Кличко рассказал, как готовит Киев к возможному наступлению РФ 57
В Киеве после выходных – снижение новых случаев COVID-19 8
Киевский метрополитен назвал стоимость одной поездки, чтобы предприятие могло работать без убытков 37
КГГА подсветили цветами ЛГБТ-флага 17
В Киеве задержали полицейского, торговавшего поддельными COVID-сертификатами 9
В центре Киева горит офисное здание 32
ЕИБ выделил Киеву 100 млн евро кредита 12
Киевсовет одобрил бюджет столицы на 2022 год 9
За сутки в Киеве – 1472 больных коронавирусом 13
В Киеве трое иностранцев напали на коммунальщиков, сносивших МАФы 26
За сутки в Киеве 1198 больных коронавирусом, 33 человека – умерли 17
Помощник депутата подрался с охранником Александровской больницы 21
В Киеве проверяют бомбоубежища и укрытия 15
За сутки в Киеве – 1519 больных коронавирусом, умерли 26 человек 14

Подольская окружная прокуратура города Киева совместно с полицией провела обыски в офисных помещениях коммунальной корпорации «Киевавтодор» и подрядного предприятия, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Следственные действия происходили в рамках уголовного производства, начатого по факту растраты бюджетных средств при проведении государственной закупки, предметом которой является капитальный ремонт деформационных швов эстакадной части Южного мостового перехода через Днепр в Киеве, совершенной в особо крупных размерах.

Общая сумма подряда составила 148,7 млн грн.

По данным следствия, часть работ, которые согласно документам были выполнены подрядчиком на объекте в период с сентября по ноябрь текущего года, не соответствуют заявленным объемам и стоимости.

14 декабря на основании постановлений суда проведены обыски в офисных помещениях упомянутых предприятий с целью отыскания финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, расследуемого по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги