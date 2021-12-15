За сутки 14 декабря в Украине зафиксировано 8 109 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 280 человек;
- летальных исходов – 356;
- выздоровело – 26 307 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 578 557 человек;
- выздоровело – 3 259 316 человек;
- летальных исходов – 91 958;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 371 425.
С начала вакцинальной кампании привито 14 221 538 человек, из них получили первую дозу – 14 221 536 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 640 221 человек. В общей сложности проведено 26 861 757 прививок.
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