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Украина, в частности, Киев, готовятся на случай военной агрессии со стороны России и рассчитывают на помощь Запада.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко немецкому изданию Bild, передает Укринформ.

Кличко отметил, что по всей Украине готовятся к тому, что президент России Владимир Путин отдаст военный приказ и его войска атакуют Украину, как это было в 2014 году.

«В моем родном городе – Киеве мы готовимся к возможной чрезвычайной ситуации, и я, как мэр, организую гражданскую оборону. Мы активизировали работу по комплектованию и подготовке резервистов», - заявил Кличко.

«Как солдат, я когда-то поклялся защищать страну, а теперь готов воевать за Родину», – подчеркнул политик.

Он призвал Германию осознать всю серьезность ситуации. Путин собрал у украинских границ более 100 тысяч российских солдат, что стало беспрецедентной угрозой. Есть разные сценарии того, как российская армия может атаковать Украину, мы должны быть готовы к ним, подчеркнул Кличко.

Мэр Киева пожаловался на то, что постоянно слышит, как некоторые политики говорят, что Путин не будет нападать и что это только угрозы и игры. Это, отметил он, напоминает дискуссии, которые шли перед вторжением 2014 года. Тогда почти все международные наблюдатели также считали это невозможным, напоминает он.

Украина срочно нуждается в международной поддержке и военной помощи, подчеркнул Кличко. Он не верит в то, что Германия могла заблокировать решение НАТО о поставке оборонного оружия Украине. «Новое федеральное правительство должно понять, что помощь никогда не была такой важной для нашей страны. Украина в центре Европы! На границе с несколькими странами ЕС», – призвал мэр.

Он подчеркнул, что Украина не хочет войны, но стремится к миру. И украинский народ не хочет и не позволит России вернуть нас в советскую империю.

«Мы европейская страна, которая как никогда нуждается в европейской поддержке!» - подытожил мэр Киева.
ForUm

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