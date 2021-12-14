Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала новый плюсовой температурный рекорд для Арктики — 38 °C в российском городе Верхоянске 20 июня 2020 года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт организации, которая является специализированным межправительственным учреждением ООН в области метеорологии.

Эта температура, более подходящая для Средиземноморья, чем для Арктики, была измерена на метеорологической наблюдательной станции во время исключительной и продолжительной сибирской волны тепла. В течение большей части лета прошлого года средние температуры в арктической зоне Сибири на 10 °C превышали норму, усиливая разрушительные пожары, вызывая масштабную потерю морского льда и играя важную роль в том, что 2020 год стал одним из трех самых теплых лет в истории наблюдений.

«Этот новый для Арктики рекорд является очередным показателем в серии наблюдений, поступивших в Архив данных ВМО об экстремальных метеорологических и климатических явлениях и ставших тревожным сигналом изменения нашего климата. В 2020 году также был зафиксирован новый температурный рекорд (18,3 °C) для Антарктического континента», — сказал Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

По его словам, в настоящее время исследователи ВМО работают над тем, чтобы проверить показания температуры на уровне 54,4 °C, зарегистрированные в 2020 и 2021 годах в самом жарком месте в мире — Долине Смерти в Калифорнии, и подтвердить новый температурный рекорд для Европы — 48,8 °C, зарегистрированный на итальянском острове Сицилия этим летом.

Арктика — один из самых быстро теплеющих регионов мира, который прогревается с темпами, более чем в два раза превышающими среднемировой уровень. Экстремальная температура и продолжающееся изменение климата побудили группу экспертов ВМО добавить в свой международный Архив данных об экстремальных метеорологических и климатических явлениях новую климатическую категорию «самая высокая зарегистрированная температура на уровне или севернее 66,5° — полярного круга».

В Архиве данных об экстремальных метеорологических и климатических явлениях хранятся данные о самых высоких и самых низких в мире температурах, количестве осадков, самой тяжелой градине, самом длинном сухом периоде, максимальном порыве ветра, самой длинной вспышке молнии и смертельных случаях, связанных с погодой.

Создание новой категории означает, что теперь представлены оба полярных региона. С 2007 года ВМО ведет список экстремальных температур антарктического региона (полярные регионы на уровне или южнее 60 °C, что соответствует территории суши и шельфовых ледников, включенных в Договор об Антарктике).

Верхоянск находится примерно в 115 километрах к северу от полярного круга, и на его метеорологической станции наблюдения за температурой ведутся с 1885 года. Он расположен в северной части Республики Саха (Якутия), находится в регионе Восточной Сибири, для которого характерен ярко выраженный сухой континентальный климат (очень холодная зима и жаркое лето).

По словам известного климатолога из Соединенного Королевства и члена комитета доктора Фила Джонса, этот рекорд явно свидетельствует о потеплении на всей территории Сибири.

Одновременно с этим исследованием в Архиве данных ВМО об экстремальных явлениях также приводится официальная самая низкая температура для районов, расположенных на параллели полярного круга или к северу от него, на уровне −69,6 °C (−93,3 °F), зарегистрированная 22 декабря 1991 года на АМС Клинк, Гренландия. Это значение также является самой холодной температурой, зарегистрированной для Северного полушария.