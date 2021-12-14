Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Украина не является конечной целью в войне, которую может развязать Путин, война будет вестись и в Европе.

Об этом он заявил в интервью изданию Politico, передает Укринформ.

Резников отметил, что после разговора президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина 7 декабря Россия перебросила еще больше войск к украинской границе.

Однако глава Минобороны убежден, что Украина не является конечной целью Путина. «Украина – это географический центр Европы, поэтому если начнется война, то она будет в Европе, а не только в Украине», - сказал он. Резников считает, что Путин заинтересован не столько в самой Украине, сколько в том, чтобы показать Европе, на что способна Россия. «Мы – только часть этого, это клетка на шахматной доске» крупных российских амбиций», - добавил он.

По словам Резникова, в настоящее время на линии от Крыма до северо-западной границы страны с Беларусью сосредоточено около 100 тысяч российских военных. Это силы, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах посредством артиллерии, танков и авиации.

Любое вторжение стало бы катастрофой как для Украины, так и для России, поскольку повлекло бы многочисленные жертвы и появление около 5 млн беженцев, отметил министр. «Это будет украинская кровь, это будет российская кровь, и многие солдаты из России вернутся домой в гробах... Это будет катастрофа», - сказал он.

Украинское правительство особенно обеспокоено ситуацией на 15 атомных энергоблоках, обеспечивающих около половины энергии в стране. Любая война на территории страны ставит эти объекты под угрозу, отметил министр, подчеркнув, что эти станции схожи с ядерной бомбой. Он напомнил аварии в Чернобыле и японской Фукусиме.

«Реально ли это для европейцев?» – добавил Резников.

Сосредоточение российских войск вдоль сотен километров границы, по его словам, это способ рассеять внимание Киева и истощить украинские вооруженные силы, которые теперь вынуждены планировать сразу несколько непредвиденных ситуаций.