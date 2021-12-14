также в разделеПолитика
Зеленского больше всего поддерживает молодежь до 24 лет
Еще одна «слуга» вошла в объединение Разумкова 5
Данилов покрывает незаконную торговлю с "ЛНР" депутата от "Слуги народа", - расследование 2
Арахамия о паспорте РФ у Гогилашвили: Я не вижу большого общественного значения 4
Расследование: «Слуга народа» Горбенко финансирует «ЛНР». Его покрывает лично Данилов 33
Медведчук: Если власть не будет соблюдать Минские соглашения, мы потеряем людей, живущих на Донбассе 10
Bild: Меркель блокировала поставку Украине оружия через НАТО 23
Зеленский: Россия угрожает Украине, чтобы шантажировать Запад 23
Журналисты пишут, что политический курс Медведчука ближе украинцам, чем антироссийский курс действующей власти 31
Папа Римский впервые прокомментировал обострение между Украиной и Россией 49
Сергей Кузяра: Меня пытаются сделать разменной картой в борьбе против Порошенко и Медведчука 33
Медведчук: Должны быть прямые переговоры между Украиной и Россией, а также с представителями Донецка и Луганска. Без них нельзя принести мир в Украину 19
МИД прокомментировал слова Путина о том, что Украина не передала РФ зарубежные активы СССР 41
У «Евросолидарности» и «Слуги народа» примерно одинаковая поддержка в рейтинге партий 15
Источники сообщают об увольнении скандального замглавы МВД 29
Глава МИД ФРГ пока против ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» 292
Резников: Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО 55
Путин сетует, что Украина не передала РФ зарубежную собственность СССР 91

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Украина не является конечной целью в войне, которую может развязать Путин, война будет вестись и в Европе.

Об этом он заявил в интервью изданию Politico, передает Укринформ.

Резников отметил, что после разговора президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина 7 декабря Россия перебросила еще больше войск к украинской границе.

Однако глава Минобороны убежден, что Украина не является конечной целью Путина. «Украина – это географический центр Европы, поэтому если начнется война, то она будет в Европе, а не только в Украине», - сказал он. Резников считает, что Путин заинтересован не столько в самой Украине, сколько в том, чтобы показать Европе, на что способна Россия. «Мы – только часть этого, это клетка на шахматной доске» крупных российских амбиций», - добавил он.

По словам Резникова, в настоящее время на линии от Крыма до северо-западной границы страны с Беларусью сосредоточено около 100 тысяч российских военных. Это силы, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах посредством артиллерии, танков и авиации.

Любое вторжение стало бы катастрофой как для Украины, так и для России, поскольку повлекло бы многочисленные жертвы и появление около 5 млн беженцев, отметил министр. «Это будет украинская кровь, это будет российская кровь, и многие солдаты из России вернутся домой в гробах... Это будет катастрофа», - сказал он.

Украинское правительство особенно обеспокоено ситуацией на 15 атомных энергоблоках, обеспечивающих около половины энергии в стране. Любая война на территории страны ставит эти объекты под угрозу, отметил министр, подчеркнув, что эти станции схожи с ядерной бомбой. Он напомнил аварии в Чернобыле и японской Фукусиме.

«Реально ли это для европейцев?» – добавил Резников.

Сосредоточение российских войск вдоль сотен километров границы, по его словам, это способ рассеять внимание Киева и истощить украинские вооруженные силы, которые теперь вынуждены планировать сразу несколько непредвиденных ситуаций.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7819 грн.
460
Теги