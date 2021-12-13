Евросоюз вводит санкции против российских энергетических компаний «Евро полис», «Велада», «Меркурий», которые работают в нефтегазовом секторе Сирии, говорится в официальном журнале ЕС. Там сказано, что ООО «Евро полис», также ведущая деятельность в горнодобывающей промышленности, связана с ЧВК «Вагнер», передает Интерфакс.

В Брюсселе считают, что ООО «Евро полис» заключило ряд контрактов с правительством Сирии, и ему отходит 25% денежных поступлений от эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, «захваченных» ЧВК «Вагнер».

ООО «Велада», по данным ЕС, в декабре 2019 году получило от парламента Сирии разрешение разрабатывать нефтяные и газовые месторождения в этой стране, в том числе в контролируемых Дамаском районах на северо-востоке Сирии и к северу от Дамаска. Аналогичное разрешение получило и ООО «Меркурий». В Брюсселе считают, что обе компании «извлекают выгоду от сирийского режима или поддерживают его».

Кроме того, 13 декабря под санкции ЕС попала сама ЧВК «Вагнер», ее предполагаемый основатель Дмитрий Уткин, представители командования Валерий Захаров и Александр Кузнецов и «наемник» Станислав Дычко.

«Группа Вагнера это российская неинкорпорированная частная военизированная структура, созданная в 2014 году как преемник «Славянского корпуса» (Slavonic Corps, зарегистрированный в Гонконге). Ею командует Дмитрий Уткин, а финансирует ее Евгений Пригожин», - говорится в документе ЕС.

По сведениям Брюсселя, ЧГК действует на местах через создание местных компаний и при поддержке местных правительств.

«Группа Вагнера несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в Сирии, Ливии, ЦАР, Судане, Мозамбике и в Украине, в том числе в пытках, внесудебных и произвольных казнях и убийствах», - говорится в документе.