Полицейские задержали несовершеннолетнего водителя, который совершил резонансную аварию в Луцке.

В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания, сообщила пресс-служба полиции.

По факту ДТП расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Авария произошла 12 декабря около 14:00 на проспекте Соборности в Луцке.

Убегая от экипажа патрульных и не выполняя законных требований полисменов об остановке, водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей, переходивших дорогу на регулируемом пешеходном переходе. После этого совершил столкновение с деревом и дорожным знаком на перекрестке с улицей Чорновола. После столкновения несовершеннолетние водитель и двое пассажиров пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали полицейские с гражданами.

В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек: в реанимационном отделении находится 39-летняя лучанка, ее 5-летний сын – в областной больнице; еще четыре женщины получили ушибы и переломы и после оказания медицинской помощи не госпитализировались.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного Кодекса Украины. 16-летний водитель помещен в ИВС. Решается вопрос об объявлении ему подозрения. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения, ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

Установлено, что водитель и его пассажиры учатся на 1 курсе высшего профессионального училища Луцка, являются местными жителями. Семьи и виновника, и несовершеннолетних пассажиров на учете службы по делам детей не состоят.

Следствие по этому делу продолжается: полицейские устанавливают обстоятельства, при которых несовершеннолетний парень сел за руль.