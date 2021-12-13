Министерство юстиции Украины вместе с ГП «СЕТАМ» и Государственной исполнительной службой отдает 7 авто бесплатно, сообщает OpenMarket - СЕТАМ.
«Получить такую помощь от государства могут учреждения здравоохранения, учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа, приемные семьи, военные формирования и другие», - говорится в сообщении.
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