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Раскол, который получил поддержку Константинопольского патриарха, наносит глубокую рану всему украинскому народу и в особенности православному населению Украины.

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает mospat.ru.

Архипастырь напомнил, что Украина - ближайший сосед России, украинский и российский народы являются братскими, а когда-то вообще принадлежали к единому народу с общей письменностью, общей культурой. А потому «антироссийская пропаганда, которая сейчас ведется в Украине, причем ведется в значительной степени из-за рубежа, в том числе из-за океана, не может не беспокоить», подчеркнул владыка Иларион.

Он указал на то, что особое беспокойство у Русской Православной Церкви вызывает ситуация, в которой оказываются сейчас миллионы украинских православных верующих в результате пропагандисткой войны против России, действий США в Украине. 

«Раскол, который получил поддержку Константинопольского Патриарха, наносит глубокую рану всему украинскому народу и в особенности православному населению Украины. Этот раскол совершенно не оправдан с церковной точки зрения, и действия, которые были предприняты по его легитимизации, абсолютно незаконны», – констатировал митрополит Иларион.

«Молимся о преодолении этого разделения, о том, чтобы украинские православные верующие воссоединились в лоне единой канонической Церкви, которая существует в Украине, – ее возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий», – подчеркнул иерарх.

Он также отметил необходимость сделать все возможное, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности между странами, а также добиться решения мирным путем противоречий, существующих внутри Украины.
ForUm

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