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Утверждение президента России Владимира Путина о якобы невыполнении Украиной обязательства о передаче Российской Федерации зарубежных активов Советского Союза – манипуляция фактами, заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Распределение советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года. Согласно договору доля нашего государства в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%», - сказал Николенко агентству Интерфакс-Украина.

Он пояснил, что в 1994 году Украина и Россия подписали так называемое «соглашение о нулевом варианте», согласно которому РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Со своей стороны Украина должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.

«В то же время, игнорирование российской стороной законных требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделало невозможной ратификацию соглашения Верховной Радой Украины. Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным», - подчеркнул Николенко.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, в 1993 году Россия взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего СССР, за все бывшие союзные республики «в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза», однако Украина этого не сделала.
ForUm

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