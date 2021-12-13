Вариант коронавируса Omicron более заразен, чем Delta, и снижает эффективность вакцины, но вызывает менее серьезные симптомы.

Об этом свидетельствуют предварительные данные ВОЗ, пишет Украинская правда со ссылкой на AFP.

Первые данные свидетельствуют о том, что «Омикрон» вызывает «снижение эффективности вакцины против инфицирования и передачи». Сообщается, что «учитывая текущие доступные данные, вполне возможно, что Omicron опередит вариант Delta».

Omicron до сих пор вызывал «легкие» заболевания или бессимптомные случаи, но ВОЗ заявила, что данных недостаточно, чтобы установить степень серьезности.

По данным ВОЗ, по состоянию на 9 декабря Omicron обнаружили в 63 странах. Более быстрая передача была отмечена в Южной Африке, где Delta менее распространена, и в Великобритании, где Delta является доминирующим штаммом. Отмечается, что отсутствие данных означает, что нельзя сказать, была ли скорость передачи «Омикрона» вызвана меньшей склонностью к иммунным ответам, более высокой трансмиссивностью или сочетанием того и другого.

«Омикрон» был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Ранее ВОЗ выпустила доклад, в котором сообщалось, что из-за мутаций, которые могут сделать «омикрон» более заразным штаммом, вероятность того, что он быстро распространится по всему миру, крайне высока. Глобальный риск, связанный с новым штаммом, также был оценен в ВОЗ как крайне высокий.