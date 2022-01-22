Многие популярные признаки COVID, такие как потеря вкуса, обоняния или одышка, реже регистрируются среди людей с вариантом Омикрон. В то же время этот штамм вызывает уникальные симптомы – боль в спине, потливость, потерю аппетита и тошноту.

Люди, у которых определили Омикрон, все чаще не могут сразу определить разницу между коронавирусом и простудой или гриппом, пишет Обозреватель.

Боль в пояснице

Новые данные из приложения Zoe COVID Study App показали, что мутация COVID может проявиться именно так. При этом, врачи в Южной Африке ранее также заявляли, что у пациентов с Омикроном часто наблюдались мышечные боли, которые проявлялись в виде болей в пояснице.

"У значительного числа этих пациентов возникают невыносимые боли в нижней части спины и сильная миалгия", – подтвердила Энн Мэри, консультант по общей медицине в больнице Амрита в Коччи, Индия.

Потливость во сне

По данным CaroMont Health, ночная потливость не рассматривалась как общий симптом исходного штамма коронавируса или варианта Дельта, но теперь считается распространенным симптомом штамма Омикрон.

"Люди сообщают о ночной потливости, что является очень странным симптомом", – подтвердил Джон Торрес, доктор медицинских наук, врач отделения неотложной помощи и старший медицинский корреспондент NBC News.

Потеря аппетита

Омикрон также может вызывать желудочно-кишечные симптомы. Как сообщает Express, потеря аппетита стала еще одним признаком нового штамма COVID. "Один из моих пациентов был госпитализирован с жалобами на потерю аппетита, тошноту и рвоту. В соответствии с протоколом мы провели ПЦР, и результат оказался положительным", – сказал Санкет Джайн, пульмонолог-консультант в больнице Масина в Индии.

Тошнота

По словам Тима Спектора, профессора генетической эпидемиологии в Королевском колледже Лондона и главы приложения Zoe COVID Study App, о тошноте также сообщалось как о распространенном симптоме варианта Омикрон.

"У некоторых была тошнота, небольшая температура, боль в горле и головная боль", – сказал Спектор.

Врачи предположили, что эти люди с большей вероятностью будут иметь более легкое течение болезни. И хотя тошнота была связана и с предыдущими вариантами вируса, теперь она может выделяться, потому что все больше людей замечают этот симптом, сказал Эндрю Пекош, профессор молекулярной микробиологии и иммунологии в Школе общественного здравоохранения Блумберга имени Джона Хопкинса.