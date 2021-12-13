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Министр обороны Алексей Резников обвинил Германию в блокировании поставок оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. Об этом пишет Liga.net со ссылкой на Financial Times.

Резников заявил, что Берлин в прошлом месяце наложил вето на закупку Украиной антидроновых ружей и антиснайперских систем через натовское агентство по закупкам. Однако впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружия нелетальным.

«Они все еще строят газопровод Северный поток-2 и в то же время блокируют наше оборонительное вооружение. Это очень несправедливо», – сказал Резников.

В связи с блокировкой Германией закупок летального оборудования – позицией, занятой правительством экс-канцлера Ангелы Меркель, – Резников сказал, что Украина будет стремиться покупать оружие посредством двусторонних соглашений с союзниками – США, Великобританией, Литвой и Францией.

Как уточняет издание, позиция нового правительства Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем пока неизвестна. Минэкономики Германии, которое отвечает за утверждение экспорта оружия или наложение вето, отказалось от комментариев, как и канцелярия Германии.

Резников также сказал, что он «оптимистично настроен» по поводу получения ракет и другого оборонительного вооружения от США и других западных партнеров после переговоров с коллегами.

8 декабря Пентагон анонсировал, что в течение недели США отправят Украине последнюю партию из ранее одобренного президентом Джо Байденом пакета помощи в сфере безопасности. Поставка включает стрелковое оружие и боеприпасы. 

9 декабря Резников сообщил, что Украина закупила у НАТО антидроновые ружья для борьбы с российскими беспилотниками: в течение этого месяца Украина получит первую партию – 10 ружей литовского производства.
ForUm

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