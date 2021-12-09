Последние элементы пакета безопасности стоимостью 60 миллионов долларов для Украины, о котором объявили в августе, отправят Киеву на этой неделе, сообщил спикер Пентагона Джон Кирби во время брифинга 8 декабря.

По его словам, другие части этого пакета помощи в области безопасности, призванного помочь украинцам защитить свой суверенитет от российской агрессии, включали ракетную систему Javelin, уже находящуюся в распоряжении украинских военнослужащих, сообщает Радио Свобода.

Кирби добавил, что, как и в случае со всеми пакетами помощи в области безопасности, предоставленную технику страна, которая ее получает, может использовать по своему усмотрению, но только в целях самообороны.

По словам Кирби, нет никаких дополнительных сообщений или решений относительно дополнительной помощи безопасности Украины.

По данным украинских военных, с начала войны на Донбассе Украина получила от США военно-техническую помощь более чем на 2 миллиарда долларов. Вооружение, боеприпасы, автомобили, корабли и другое оборудование поступают из США в Украину либо бесплатно в рамках оборонной помощи, либо за деньги.

Накануне президент США Джо Байден, комментируя свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что США не будут посылать войска в Украину для защиты от какого-либо нового вероятного российского вторжения.

Байден добавил, что предупредил Путина: если Россия предпримет новые военные действия против Украины – что, по предупреждениям американской разведки, может быть возможно уже в ближайшие недели – Соединенные Штаты и союзники введут санкции, «которых он никогда не видел».

Вашингтон также сообщил о планах поставлять Украине большее вооружение, включая противотанковые ракеты Javelin, и другую технику.