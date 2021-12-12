Клиент ПриватБанка пожаловался, что у его жены мошенническим путем вывели деньги с карты.

Как передает "Хвиля", свою жалобу он разместил на портале Минфин.

Так, по словам клиента, мошенники под поводом покупки товара, скинули ссылку типа перевода денег на карту. При этом при переходе по ней были списаны деньги с назначением платежа покупка биткоина (ВТС).

Он также рассказал, что сразу же проинформировал сотрудников банка, с просьбой отменить транзакцию.

"Сразу же были проинформированы сотрудники банка, с просьбой отменить транзакцию, на которую получили ответ сами виноваты. При подаче жалобы на мошенника, сотрудника банка получили от него доказательства того, что он купил ВТС для себя, а не для клиента, с карты которого были списаны деньги, и сделали вид, что так и должно быть. При общении на сайте Bitzlato, подтвердили, что была такая ситуация, была транзакция с участием третьих лиц, но деньги не вернуть. Говорят, чтобы банк сделал отмену. И тут круг замкнулся. При общении под видом покупателя на сервисе обмена ВТС, (с продавцом на которого был сделан перевод), оказалось, что такие схемы они проводят, чуть ли не каждый день, в основном я так понял что из ОЛХ. Будьте осторожны и не по-повторяйте наших ошибок. Так как всем будет все равно, и никто не поможет", - добавил он.

В ответ на это в ПриватБанке заявили, что они делают все со своей стороны, чтобы уберечь средства клиентов от мошенников.

"Подчеркиваем, что клиент сам может не дать завладеть своими деньгами. Вот здесь есть несколько простых и потому не менее полезных правил, как не стать жертвой мошенничества: https://privatbank.ua/informational-security https://privatbank.ua/safeness", - отметили в банке.

Вдобавок к этому в ПриватБанке подчеркнули, что поиск и задержание злоумышленников вместе с проведением расследований по случаям мошенничества является обязанностью правоохранительных органов и согласно законодательству находятся вне юрисдикции банка.

"Правоохранители могут получить по оформленному, согласно действующему законодательству запросу всю необходимую информацию. Клиент держатель карты может обратиться в поддержку банка для получения консультации", - добавили в банке.