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Позиции США и их европейских союзников в вопросах реагирования на возможную агрессию России против Украины продолжают сближаться, заявил журналистам представитель американского Госдепа по итогам встреч госсекретаря США Энтони Блинкена с европейскими коллегами на полях встречи глав МИД стран G7, пишет Hubs.

«Я думаю, что мы с каждым днем все больше и больше сближаемся», — сказал чиновник в ответ на вопрос о том, удалось ли договориться о первом этапе реагирования на случай активизации действий России против Украины.

Он отметил, что «еще предстоит техническая работа», однако на политическом уровне «есть огромное количество совпадений во мнениях по поводу того, что, к сожалению, будет необходимо предпринять, если Россия сделает этот очень плохой выбор».

Чиновник не уточнил, какие конкретно меры рассматриваются в отношении России, однако сказал, что они «рассчитаны на то, чтобы их можно было реализовать очень и очень быстро».

Представитель Госдепа отметил, что не только G7, но и «большое число демократических стран» присоединятся к США в «нанесении ущерба» России.

Как сообщал госдепартамент, возможные меры против России Блинкен обсудил с главами МИД ФРГ Анналеной Бербок,Италии Луиджи Ди Майо и Великобритании Элизабет Трасс.

Министры иностранных дел G7 в субботу концентрируют внимание на том, как их странам сплотиться для отстаивания интересов на мировой арене, сообщила Трасс.

«Рада, что провожу встречу в Ливерпуле со своими друзьями по G7, чтобы обсудить, как защищать и продвигать свободу и демократию в мире, а также как противостоять злонамеренным действующим лицам», — написала она в твиттере, не уточнив, какие именно страны мира считает злонамеренными.

«Мы должны сплотиться, чтобы решительно противостоять агрессивным действиям тех, кто пытается ограничить свободу и демократию», — приводят европейские СМИ слова британского министра.

Встреча глав МИД G7 проходит в эти выходные в Ливерпуле.
ForUm

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