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США усилят военное присутствие в странах-членах восточного фланга НАТО в случае вторжения российских солдат на территорию Украины.

Как передает ТСН, соответствующее заявление американский президент Джо Байден озвучил в субботу, 11 декабря, сообщается на сайте Белого дома.

"Мы считаем необходимым направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, в частности в "Бухарестскую девятку" и все те страны НАТО, защищать которые от любого нападения со стороны России является нашей священной обязанностью", — подчеркнул он.

Глава США также отметил, что "совершенно ясно дал понять президенту Путину", что "если он двинется в Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными".

К тому же, продолжил американский президент, в случае нападения на Украину "взгляд остального мира на Россию заметно изменится". "Он заплатит страшную цену", — подытожил Байден, добавив, что США продолжат обеспечивать "обороноспособность украинского народа".

В то же время, отвечая на вопрос о том, что заставило американское правительство отказаться помочь Украине сухопутными войсками США, Байден ответил, что такой вариант никогда не рассматривался. "И готовы ли вы отправить американские войска на войну и отправиться в Украину, чтобы бороться с россиянами на поле боя?" – риторически поинтересовался он.
ForUm

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