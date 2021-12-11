Американская ракета New Shepard в субботу стартует в коммерческий суборбитальный полет с шестью туристами на борту. Как пишет ZN.UA, об этом сообщает аэрокосмическая компания-разработчик Blue Origin.

Многоразовую ракету New Shepard в рамках миссии NS-19 запустят со стартовой площадки Corn Ranch, поблизости Ван-Хорна, что на западе штата Техас.

"После успешного завершения оценки готовности к полету сегодня утром оперативная группа миссии дала команду на запуск завтра. Старт New Shepard намечен на 8:45 по центральноевропейскому времени / 14:45 по всемирному координированному времени. Погода для запуска на данный момент благоприятная", - передает источник.

В состав экипажа коммерческого полета вошли:

старшая дочь первого американца, который совершил космический полет, Алана Шепарда - Лора Шепард Чарчли,

ведущий телешоу Good Morning America на канале ABC Майкл Страхан,

четверо коммерческих туристов: филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, бизнесмен Лейн Бесс с супругой Кэмерон Бесс.

Многоразовая система New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатой 18-метровой ракеты-носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

Полет продлится около 11 минут. После вертикального разгона продолжительностью 110 сек от носителя отделится спускаемый аппарат, который продолжит по инерции набирать высоту до примерно 105 км, то есть чуть выше линии Кармана - высоты над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом.

Ранее компания Blue Origin успешно провела второй запуск своего космического корабля New Shepard с пассажирами на борту. Среди них был 90-летний актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в Star Trek.