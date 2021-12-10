Полицейские расследуют убийство жительницы Самборского района.

К убийству 31-летней женщины причастен ее муж, который после убийства пытался покончить с собой, сообщает пресс-служба облглавка.

Сегодня, 10 декабря, около 7:50 в полицию поступило сообщение о конфликте, который произошел между супругами, жителями одного из сел Самборского района. По словам заявителя, во время конфликта могла пострадать женщина.

По указанному адресу немедленно уехали экипажи сектора реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Самборского районного отдела полиции, а также криминалисты, следователи и оперативники уголовного розыска полиции Львовщины. На месте происшествия стражи порядка обнаружили мертвой 31-летнюю беременную местную жительницу. Ее 40-летний муж с раной шеи был госпитализирован.

Как предварительно установили полицейские, во время конфликта мужчина несколько раз ударил жену ножом, нанеся смертельные ранения, после чего пытался перерезать себе горло. Также установлено, что в это время в доме находилась 10-летняя дочь супругов. Испуганная девочка сбежала к бабушке с дедушкой и рассказала им о том, что происходит дома, а они, в свою очередь, сообщили о происшествии полицейским.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.