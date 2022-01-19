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Во Львове и Львовской области на сегодняшний день, согласно результатам исследований, COVID-19 подтвержден у 956 человек, что на 86 человек больше, чем в предыдущие сутки. По данным Министерства здравоохранения, возросло и количество госпитализированных. Если в воскресенье показатель уровня госпитализации был около 37%, то 18 января – свыше 57% (норма 50%). Минздрав отнес Львовщину к «оранжевому» уровню эпидемической опасности.

За последние сутки в больницы области госпитализированы с коронавирусной инфекцией 164 человека. В реанимации находится 92 пациента, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких – 35. Всего на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией – более 1100 больных.

 «В навозное отделение в течение суток поступили 35 пациентов, за прошедшие сутки было 11 больных. Состояние пациентов тяжелое и крайне тяжелое, только двое больных находятся с легким течением болезни. 80% госпитализированных – невакцинированы. Больные поступают с поражением легких, нуждаются в подключении к кислороду, но на концентраторах у нас нет пациентов. Тенденция идет к стремительному росту заболеваемости», – сообщила Радио Свобода врач ковидного отделения Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Зоряна Романишин.

У двух пациентов больницы подозревают штамм «омикрон», но это определяется во время лабораторных исследований в течение пяти дней. На сегодняшний день в области этот штамм подозревают у сотни пациентов.

По информации Минздрава, «оранжевый» уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным приближением региона к «красной» зоне. На «оранжевом» уровне эпиднебезопасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.
ForUm

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