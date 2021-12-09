Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства объяснил, когда и каким образом украинцы смогут получить тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19.

«На первом этапе программа будет реализовываться с 19 декабря этого года через приложение «Дия» и со следующей недели будет запущена бета-тест услуга Министерством цифровой трансформации. Для получения виртуальной услуги украинцы смогут получить виртуальные карты, которые будут разработаны специально для выплат. Это карта-поддержка, оформление этой карты бесплатно и никакой платы за обслуживание», – сказал Шмыгаль.

По его словам, потратить тысячу гривен можно в категории бизнеса, наиболее пострадавшего от карантина – это креативная, транспортная и спортивная отрасли.

«Для того чтобы успеть получить выплату в первом этапе, нужно подать заявку в «Дии» до 29 декабря этого года. То есть с 19 по 29 декабря можно подать заявку и успеть получить тысячу гривен еще в этом году», – отметил Шмыгаль.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выделении из госбюджета восьми миллиардов гривен на выплату тысячи гривен вакцинированным по программе «е-Поддержка».

Как сообщал ForUm, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, получившим две вакцины от коронавируса, по одной тысяче гривен.

«Каждый, получивший две вакцины, сможет получить 1 тыс. грн. Быстро и удобно – то есть через приложение «Дия». За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны», - сказал Зеленский.

По словам президента, программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн, столько же - в начале 2022 года.

Предполагается, что на первом этапе все расчеты будут проходить через приложение «Дия» в безналичной форме. Для этого гражданин в «Дии» выбирает услугу «е-Поддержка», проходит проверку на соответствие установленным критериям, открывает виртуальный счет в онлайн-банке, получает на него деньги и тратит их на покупку услуги у субъекта хозяйствования, участвующего в программе. По предварительным подсчетам Минэкономики, это более 6000 предприятий в сферах культуры, спорта и пассажирских перевозок.