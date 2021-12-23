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Правительство на заседании 23 декабря утвердило ряд документов, системно приближающих Украину к интеграции в европейские рынки и внедряющих лучшие правила Европейского Союза, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как подчеркнул глава правительства, общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации за 2021 год уже вырос до 61%.

«За этот год нам удалось многое сделать на евроинтеграционном направлении. Начат предметный диалог по обновлению таможенных тарифов, чтобы улучшить доступ украинских товаров на европейские рынки. В этом году мы также активизировали сотрудничество по реализации Европейского зеленого курса в Украине», – сказал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, в этом году принято 37 евроинтеграционных законопроектов в различных чтениях. Также правительством одобрен 51 акт, направленный на выполнение Соглашения об ассоциации.

Во время заседания правительство, в частности, внесло изменения в состав комиссии по выполнению Соглашения об ассоциации. Председатель Верховной Рады теперь будет сопредседателем комиссии вместе с премьер-министром, а заместитель руководителя Офиса президента станет заместителем председателя комиссии вместе с Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
ForUm

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