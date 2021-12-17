На сегодняшний день проблема с поставкой угля на тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали решена, ежемесячная поставка топлива составляет 2 млн тонн при потреблении 1,7 млн ​​тонн.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

«Что касается наличия угля, сегодня баланс положительный. Мы добываем и импортируем в сумме 2 млн т в месяц при потреблении 1,7 млн ​​т. С углем на сегодняшний день проблема, по информации Министерства энергетики, решена», - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство приняло все необходимые решения, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы. В частности, Шмыгаль прокомментировал ситуацию с запасами угля на Луганской ТЭС.

«В случае продления со стороны РФ запрета на провоз угля на Луганскую ТЭС, поскольку другого железнодорожного пути нет, будет подаваться газ по соответствующей цене как дополнительная услуга», - сказал он.

Шмыгаль заверил, что Счастье и другие населенные пункты, которые Луганская ТЭС обеспечивает теплом, не останутся без услуги.

Ранее в СМИ появилась информация, что Служба безопасности направила Кабинету Министров письмо, в котором предупредила о критически низком уровне запасов угля на ТЭС и ТЭЦ.

16 декабря в Украину прибыли еще два судна со 131 тыс. т угля из США и Колумбии. До этого, 5 декабря и 20 ноября, в украинские порты прибыли три корабля с углем.

По состоянию на 13 декабря 2021 года запасы угля на складах теплоэлектростанций составили 451 тыс. т, что на 8,7% больше по сравнению с запасами на 6 декабря.