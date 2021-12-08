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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в приложения № 1 и № 3 к закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», который предусматривает выделения 8 млрд грн на выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы «е-Поддержка».

Соответствующая отметка появилась на карточке законопроекта №6297 на сайте Верховной Рады 8 декабря.

Закон предусматривает выделение 8 млрд грн Министерству экономики по бюджетной программе предоставления помощи «е-Поддержка».

Кроме того, еще дополнительно 2,2 млрд грн предусмотрены на борьбу с COVID-19.

Законом предполагается, что дополнительные доходы на эти цели будут обеспечены за счет перевыполнения плана импортного НДС.

Как сообщал ForUm, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, получившим две вакцины от коронавируса, по одной тысяче гривен.

«Каждый, получивший две вакцины, сможет получить 1 тыс. грн. Быстро и удобно – то есть через приложение «Дия». За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны», - сказал Зеленский.

По словам президента, программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн, столько же - в начале 2022 года.

Предполагается, что на первом этапе все расчеты будут проходить через приложение «Дия» в безналичной форме. Для этого гражданин в «Дии» выбирает услугу «е-Поддержка», проходит проверку на соответствие установленным критериям, открывает виртуальный счет в онлайн-банке, получает на него деньги и тратит их на покупку услуги у субъекта хозяйствования, участвующего в программе. По предварительным подсчетам Минэкономики, это более 6000 предприятий в сферах культуры, спорта и пассажирских перевозок.
ForUm

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