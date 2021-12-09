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В Дарницком районе Киева неизвестные напали на работников коммунального предприятия при демонтаже малых архитектурных сооружений, сообщила пресс-служба столичной полиции.

Прибывшие правоохранители установили, что представители коммунального предприятия проводили демонтаж незаконно установленных МАФов. Во время выполнения работ к ним подошли три мужчины и начали им препятствовать. Неизвестные порезали колеса эвакуатора, а затем нанесли телесные повреждения двум сотрудникам коммунального учреждения. От госпитализации потерпевшие отказались.

Всех троих нападавших коммунальщики остановили и держали до приезда полиции. Правоохранители установили лиц злоумышленников. Это граждане другого государства, 1981, 1985 и 1987 годов рождения, которые в дальнейшем задержаны полицейскими в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сведения по этому событию внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры следователи готовят сообщения о подозрении задержанным, а также ходатайство в суд по избранию меры пресечения. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.
ForUm

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