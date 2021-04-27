В Днепровском районе Киева отдельные граждане препятствовали коммунальным службам, которые проводят плановые работы по демонтажу малых архитектурных форм, сообщает пресс-служба столичной полиции.
Отмечается, что представители благоустройства начали демонтаж МАФов на улице Регенераторной. Для обеспечения правопорядка на месте происшествия также находились полицейские.
Некоторые граждане пытались прибегать к противоправным действиям и совершать конфликты, чтобы предотвратить снос торговых павильонов. Поэтому 14 активных нарушителей полицейские доставили в территориальное управление полиции. Сейчас правоохранители выясняют их личности и все обстоятельства совершения ими правонарушений.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. На 11 участников инцидента составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Досудебное расследование продолжается.
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