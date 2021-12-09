У субарктических пингвинов, проживающих вблизи украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктиде, появились первые птенцы, сообщается на странице Национального антарктического научного центра.

«На нашем острове родились первые пингвинята. Один на мысе Марина, вблизи станции, а второй с другой стороны – на мысе Пингвин Поинт», - говорится в сообщении.

Первый месяц детеныши будут оставаться в гнезде: там их будут греть, кормить и охранять родители. Как и в ситуации с высиживанием яиц, пара пингвинов делает это поочередно. Пока кто один сидит на гнезде, другой отправляется в океан охотиться на криля, а через несколько дней они меняются.

Сейчас малыши пингвинов вместо привычных людям черно-белых перьев покрыты серым пухом, но уже через месяц они начнут линять.

Также будут оставлять гнезда и собираться в «ясли». В это время оба родителя смогут одновременно ходить в океан за крилем и будут продолжать кормить детей. Интересно, что они безошибочно находят в «яслях» своих «потомков» и делятся едой только с ними.

В НАНЦ отмечают, что после окончания процесса линьки пингвинята (которые к тому времени уже будут размером с родителей) будут учиться плавать в океане и самостоятельно добывать себе еду.

Самым распространенным видом пингвинов возле станции «Академик Вернадский» является субантарктический пингвин или дженту: летом их здесь может быть до 4 тыс.

В последние недели на острове держалось до 3700 дженту. Из-за постоянных вьюг их гнезда периодически засыпают снегом, но они к этому приспособлены.

В этом году пингвины довольно рано начали гнездиться у станции. Первые яйца они отложили в начале ноября, хотя раньше это происходило ближе к середине ноября. Поэтому соответственно и малыши появились раньше обычного. К примеру, в прошлом году первые пингвины вылупились 19 декабря – как раз ко Дню святого Николая.