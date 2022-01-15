Украинские полярники откапывают антарктическую станцию ​​«Академик Вернадский» после рекордного декабрьского снегопада, сообщается на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

В декабре, несмотря на начало антарктического лета, возле «Вернадского» уровень снежного покрова стал рекордным за последние 20 лет. В частности, 24 и 25 декабря его высота была самой большой – 3 метра.

С нового года снегопады почти прекратились, но теперь полярникам необходимо откопать всю инфраструктуру станции. Так что у них начались активные физические тренировки на свежем воздухе.

Так, зимовщики и участники сезонной экспедиции уже несколько недель освобождают территорию «Вернадского» от снежного плена. Почти откопали жилой корпус, часовню и проход ко второму причалу Джету.

Также для проведения запланированных работ по модернизации станции расчистили металлоконструкцию возле дизельной для перемещения грузов, территорию на мусорной площадке для ее расширения, место для прокладки новой топливной линии и фундамент крана для гидроизоляции.

Впереди полярников ждет еще одно грандиозное «копание»: нужно освободить площадь вокруг склада для его расширения.

Кстати, к работе приобщились и французские гости, недавно приехавшие на «Вернадский» для проведения исследований.