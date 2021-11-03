У субарктических пингвинов, проживающих вблизи украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктиде, появилось четыре яйца, из которых уже в начале декабря должны вылупиться птенцы. Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра.

«Недавно мы писали о старте сезона размножения у субантарктических пингвинов возле «Вернадского», и вот вчера у них появилось первое яйцо! Точнее, сразу 4 яйца в разных районах острова, но первое полярники обнаружили в гнезде прямо возле входа в главное здание станции, вблизи метеокрыльца», - говорится в сообщении.

Брачный сезон и рождение детенышей у субантарктических пингвинов происходит раз в год – с середины антарктической весны до середины лета. Примечательно, что в этом году гнездование началось довольно рано: раньше в районе станции первые яйца появлялись ближе к середине ноября.

Яйца этих пингвинов имеют белый цвет с серым или зеленоватым оттенком, а по форме и размеру напоминают гусиные. Кладка одной пары обычно состоит из 2 яиц, редко бывает 3, но третий малыш имеет очень мало шансов на жизнь.

У пингвинов партнерское отношение к высиживанию яиц, а потом вскармливанию малышей: они это делают поочередно. Пока один родитель остается на гнезде, другой идет питаться крилем в океан. Затем они сменяют друг друга.

Они добавляют, что птенцы появляются из яиц чуть больше, чем через месяц.

«Пополнение пингвинят возле станции можем ждать уже в начале декабря, а к новому году, очевидно, весь наш остров будет заполнен малышами», - отмечают полярники.

В НАНЦ уточняют, что субарктические пингвины являются самым распространенным видом пингвинов в районе станции «Академик Вернадский». Их легко узнать по красному клюву и черно-белому «фраку».