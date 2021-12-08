При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры сообщено о подозрении водителю грузовика в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой гибель нескольких человек (ч. 3. ст.286 УК Украины). Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, 7 декабря около 8:00 житель Черниговского района, управляя грузовым тягачом «DAF», на 14 км автодороги «Чернигов-Гремяч», нарушил правила дорожного движения. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом «MERSEDES», который двигался в направлении Чернигова. В результате столкновения водитель автобуса и 10 пассажиров погибли на месте аварии, еще двое пассажиров скончались в больнице. 7 пассажиров, среди которых один несовершеннолетний, получили травмы разной степени тяжести.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Проводится ряд экспертиз по техническому состоянию транспортных средств и дорожному покрытию. В ходе неотложных обысков изъяты документы по эксплуатационному содержанию дороги, разрешения на пассажирские перевозки маршрутным автобусом и т.д.

Досудебное расследование проводится следственным управлением ГУ Нацполиции в Черниговской области.