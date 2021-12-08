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Служба безопасности Украины разоблачила злоумышленников, массово подделывавших справки о негативных результатах ПЦР-тестов. Среди их клиентов – многие, кто хотел беспрепятственно пересечь административную границу с временно оккупированным Крымом, сообщил пресс-центр ведомства.

Схема действовала не менее полугода, а «доходы» дельцов составили более полумиллиона гривен в месяц.

По данным следствия, организовали противоправную деятельность двое жителей Генического района Херсонской области. Они действовали на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Чонгар».

Сначала «обслуживали» отдыхающих, желающих попасть на территорию временно оккупированного полуострова. Часть из них имела международные Covid-сертификаты. Впрочем, поскольку их не признают представители оккупационных властей, то для беспрепятственного пересечения административной границы вынуждены были делать ПЦР-тесты.

Воспользовавшись ситуацией, злоумышленники предлагали путешественникам оперативное изготовление справки об отрицательном ПЦР-тесте без посещения лаборатории. Просили за это 1,5 тысячи гривен.

Впоследствии к схеме присоединились автобусные перевозчики, в том числе и совершающие рейсы с временно оккупированных территорий. Они часто перевозят людей на неоккупированную часть Украины, например, для возобновления документов на получение социальных выплат.

Перед выходом на маршрут предприниматель и водитель маршрутного автобуса получали от пассажиров фото паспортных данных и отправляли партнерам из Херсона. По прибытии на КПВВ «Чонгар» «заказчики» получали фейковые справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов и направлялись дальше к линии разграничения.

У этой категории «клиентов» злоумышленники просили от 700 гривен за тест.

В ходе обысков, проведенных по адресам проживания и в транспортных средствах злоумышленников, изъято:

  • фиктивные справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов, изготовленные с использованием реквизитов одного из сертифицированных отечественных медицинских учреждений;
  • электронные носители информации и мобильные телефоны с поличным.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к схеме лиц.
ForUm

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