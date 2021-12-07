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Послы Европейского Союза соберутся в среду, чтобы согласовать санкции против руководителя частной военной компании «Вагнера» ​​Дмитрия Уткина и еще двух человек, связанных с ЧВК, сообщил европейский редактор Радио Свобода Рикард Юзвяк.

По его данным, санкции будут направлены на:

  • бывшего офицера российских специальных сил, руководителя группировки Дмитрия Уткина;
  • одного из подрядчиков ЧВК в Сирии Станислава Дичко;
  • причастного к действиям ЧВК в Центральноафриканской Республике Валерия Захарова.

Речь идет о глобальном режиме санкций из-за нарушения прав человека, введенного ЕС в прошлом году.

Отдельно Евросоюз впервые введет санкции против двух россиян и трех российских компаний в рамках санкционного режима из-за войны в Сирии.

Эти санкции были впервые введены в 2011 году в ответ на репрессии против сирийского гражданского населения, в настоящее время в нем 287 человек и 70 компаний, преимущественно связанных с сирийскими властями и режимом Башара Асада.

Ожидается, что под санкции попадут россияне Андрей Трошев и Андрей Богатов – члены ЧВК «Вагнера», имеющие связи с Сирией, а также компании «Меркурий», «Велада» и «Евро Полис». Все они выигрывали контракты на энергетические услуги для сирийских властей.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил в прошлом месяце, что блок введет санкции против военных группировок, которые, по данным западных правительств, Москва применяет для участия в конфликтах по всему миру. Ожидается, что санкции, предусматривающие запрет на предоставление визы и заморозку активов, будут окончательно приняты на повторном министерском съезде в Брюсселе 13 декабря.

«Частная военная компания Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, не состоящее на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако его боевики, по данным журналистских расследований, участвовали в операциях в Сирии, Ливии и в войне на востоке Украины.

Они также действуют в нескольких африканских странах. Наиболее заметно их присутствие в Центральноафриканской Республике.

«ЧВК Вагнера» связывают с близким российским президентом бизнесменом Евгением Пригожиным. Москва отрицает причастность к этой ЧВК. Наемничество в России официально запрещено. ЕС ввел санкции против Пригожина в 2020 году.
ForUm

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