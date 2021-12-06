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Если ум сосредоточен на словах молитвы, то не имеет значения, молитесь вслух или про себя, или же слушаете молитвы, которые читает кто-то другой, в том числе в аудиозаписи.

Фото: из открытых источников

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает patriarchia.ru.

«Самое главное - это не способ молитвы и не то, как произносите слова молитвы, а то, на что настроено в этот момент сердце и ум. Если ум сосредоточен на словах молитвы, то не имеет значения, молитесь вслух или про себя, или же слушаете молитвы, которые читает кто-то другой, в том числе в аудиозаписи. А если ум рассеян, если кто-то читает молитвы, а их слушаете, но в это время думаете о другом, даже если сами читаете молитвы, а при этом думаете о другом, то такая молитва не имеет никакого смысла», - пояснил владыка.

Митрополит Иларион напомнил, что молитва - это беседа с Богом. 

«Как и во время беседы с человеком, можете отвлечься и прослушать то, что говорит человек, не заметить, не понять. То же самое происходит со многими людьми, которые беседуют с Богом: их ум отвлекается, они думают о чем-то другом, а уста произносят слова молитвы. Но такая молитва по-настоящему молитвой не является, а только та, которую обращаете к Богу от своего сердца», - отметил архиерей.
ForUm

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