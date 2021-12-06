В качестве ответных мер на санкции правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, «применяющих незаконные антибелорусские санкции». Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки. Будут приняты необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран.

В ответ на нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли, в основе которых лежит недобросовестная конкуренция, аналогичные шаги будут предприняты нашей страной в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского союза и Великобритании. Расширены списки лиц, чей въезд на территорию Беларуси и Союзного государства нежелателен, из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций.

«В качестве одной из самых существенных мер противодействия внешнему давлению коллективного Запада и укрепления своей экономической безопасности Беларусь продолжит реализацию союзных программ и укрепление экономической интеграции с Россией, а также выстраивание прочных торгово-экономических связей с партнерами по ЕАЭС и со странами дальней дуги», - подчеркнули в МИД.

В министерстве также заявили, что будет реализован ряд иных шагов непубличного характера. «Меры носят ответную природу и могут быть отменены, если затронутые ими страны и группы стран откажутся от ущербной логики времен холодной войны, вернутся на путь конструктивного сотрудничества в интересах сохранения мира и стабильности на европейском континенте и будут в полном объеме исполнять принятые на себя международные обязательства», - пояснили в ведомстве.

В Министерстве иностранных дел обратили внимание, что Беларусь готова к урегулированию любых имеющихся разногласий путем взаимоуважительного диалога и на основе учета интересов сторон.

Напомним, США и Евросоюз 2 декабря ввели новый пакет санкций против Беларуси. Они касаются белорусского государственного долга, 20 человек и 12 компаний.