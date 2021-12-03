США и Евросоюз 2 декабря ввели новый пакет санкций против Беларуси. Они касаются белорусского государственного долга, 20 человек и 12 компаний.

Санкции связаны с миграционным кризисом на границе ЕС и Беларуси - США и Европа обвиняют режим Лукашенко в незаконной перевозке мигрантов и нарушении прав человека, передает Русская служба ВВС.

Американские санкции

В документе, опубликованном на сайте казначейства США, упоминаются три белорусских воздушных судна, 20 физических лиц, 12 компаний, белорусское министерство финансов и банк развития. Санкционный список немногим отличается от подготовленного в среду в Европе.

В связи с миграционным кризисом последних недель на границе Польши под американские санкции попала государственная компания «Центрокурорт», сотрудники которой, как полагают в США, принимали участие в переброске мигрантов в Беларусь и к границе. Лично в санкционном списке значатся восемь высокопоставленных сотрудников компании.

В списке два самолета с номерами EW-78843 и EW-78779, предположительно принадлежащих «Трансавиаэкспорту». Компанию обвиняют в том, что она «перевезла тысячи тонн оружия и боеприпасов в зарубежные зоны конфликта». Третье воздушное судно в списке - это вертолет с номером EW-001PH, имеющий отношение к ООО «Славкалий».

Также в списке - ФГУП «Белтехэкспорт», электромеханический завод «АГАТ - системы управления» и еще несколько крупных компаний, включая трех производителей и экспортеров калия.

Кроме того, в американский список попал старший сын Александра Лукашенко Дмитрий, как близкий к режиму чиновник, а также сотрудники МВД и член исполкома белорусского Олимпийского комитета Дмитрий Басков.

Также в четверг о введении санкций против Беларуси объявило канадское правительство и Британия, которая ввела ограничения против ООО «Беларуськалий».

Новые европейские ограничения коснулись 17 белорусских чиновников - сотрудников пограничной службы и судей, а также нескольких государственных предприятий, включая «Гродно Азот» и «Беларусьнефть».

Кроме того, в них также попал «Центрокурорт», компания «Оскартур» и три минских отеля. Также в списке компании «Белавиа» и сирийская «Cham Wings», предприятия «Беларусьшина», «Беларусьнафта», «Гродно-азот», и турецкий паспортно-визовый центр VIP Grub, организует туры в Беларусь.

Санкции коснулись и других компаний, причастных к организации туров для жителей Ближнего Востока и Африки в Минск. В отелях, попавших в список, по версии ЕС размещались мигранты.

Не избежала санкций и государственная авиакомпания «Белавиа», которая, по версии ЕС, «извлекает пользу из режима Лукашенко и поддерживает его».

«Белавиа», согласно документу, участвовала в транспортировке мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь. «Мигранты, желающие пересечь внешние границы союза, направлялись в Минск на рейсах «Белавиа» из некоторых стран Ближнего Востока, в частности, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции», - заявляют в Брюсселе.

Компания Cham Wings, как говорится в документе, увеличила число рейсов по маршруту Дамаск-Минск с лета нынешнего года. Целью этого, согласно документу, была переброска мигрантов в Беларусь.

Страны ЕС неоднократно обвиняли белорусские власти в использовании мигрантов для ведения гибридной войны. По мнению правительств западных стран, Минск намеренно завлекал жителей ближневосточных стран и помогал им добраться до западной границы в отместку за санкции и политическое давление, связанное с подавлением акций протеста и фальсификацией результатов президентских выборов в 2020 году.

Ранее страны ЕС уже ввели против Беларуси четыре раунда санкций.

Летом этого года Евросоюз установил эмбарго на экспорт белорусских калийных удобрений, нефтепродуктов, а также «товаров, используемых в производстве табачных изделий».

ЕС также постоянно расширял список белорусских персон и учреждений под адресными санкциями: летом в нем было 166 человек и 15 учреждений. Адресные санкции включают запрет на въезд и заморозку активов.