5 декабря, примерно в 14:10 в Васильевское районное управление полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на спецлинию «102» с мобильного позвонил неизвестный, который представился Апостолом и сообщил, чтоО президента в городе Киеве заминирован.

Данная информация была немедленно передана в Главное управление Национальной полиции в Киеве, сообщила пресс-служба полиции.

По результатам принятых мер реагирования информация о минировании не подтвердилась.

Сотрудники сектора криминальной полиции Васильевского районного управления установили автора ложного сообщения. Им оказался 47-летний житель города Васильевка. Мужчина уже дважды отбывал наказание за совершение аналогичного преступления в медицинском учреждении с предоставлением психиатрической помощи.

Мобильный телефон и сим-карта нарушителя изъяты в качестве вещественных доказательств.

Псевдоминера задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.