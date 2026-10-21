Сікорський ініціював заборону в’їзду до Польщі депутату Львівської облради через рішення про рік УПА

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підписав подання про внесення депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети до списку осіб, перебування яких небажане в Польщі. Причиною стала його ініціатива проголосити 2027 рік на Львівщині роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича.

Про це Сікорський повідомив у соцмережі X.

У своєму дописі польський міністр назвав Шеремету автором ініціативи та охарактеризував його як реконструктора дивізії Ваффен-СС «Галичина». Шухевича він назвав командиром УПА, який, за його твердженням, віддавав накази про виселення та вбивства поляків.

Шеремета є депутатом Львівської облради, головою постійної комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції, а також директором комунального підприємства «Доля».

Водночас остаточне рішення про внесення іноземця до списку осіб, перебування яких небажане в Польщі, ухвалює керівник Управління у справах іноземців. Тож наразі йдеться про подання Сікорського.

Шеремета в коментарі ZAXID.NET назвав реакцію польських урядовців і політиків на рішення Львівської облради дивною. За його словами, подібні рішення про вшанування УПА та Романа Шухевича ухвалювали й раніше, зокрема інші обласні ради.

Він також заявив, що можливе обмеження в’їзду до Польщі негативно вплине на двосторонні відносини у сфері увічнення історичної пам’яті.

Шеремета припустив, що реакція польських політиків може бути пов’язана з нещодавніми пошуковими роботами в прикордонному польському селі Ласків, де знайшли останки понад 40 цивільних українців. За його словами, ці люди загинули в березні 1944 року внаслідок нападу підрозділів Армії крайової та батальйонів хлопських.

«Я не виключаю, що це пов’язано з тим, що ми знайшли поховання цивільних українців у Ласкові. Ось так польська сторона реагує на правду», — сказав депутат.

Народний депутат та історик Володимир В’ятрович зазначив, що Львівська облрада вже втретє проголошує рік, присвячений Роману Шухевичу. За його даними, подібні рішення раніше ухвалювали й інші обласні ради: Тернопільська — 28 листопада 2006 року, Львівська — 29 листопада 2006 року та 11 травня 2017 року, Волинська — 6 березня 2007 року, Рівненська — 17 березня 2017 року. Востаннє Львівська облрада ухвалила таке рішення 20 жовтня 2026 року.

Міністерство закордонних справ України назвало рішення Львівської облради контрпродуктивним для подальшого розвитку українсько-польських відносин і таким, що зачіпає чутливі питання спільного історичного порядку денного. Водночас українське зовнішньополітичне відомство закликало польську сторону утриматися від різких кроків, які можуть завадити подальшій нормалізації відносин.

Зі свого боку, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав рішення Львівської облради неприйнятним. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск охарактеризував його як «самогубну тактику» та заявив, що воно шкодить самій Україні.

Міський голова Перемишля Войцех Бакун заявив про можливе призупинення або розірвання партнерських відносин зі Львовом. Аналогічну ініціативу щодо партнерства Львова з Краковом висловив міський голова Кракова Лукаш Ґібала.

Водночас заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив, що представники президента України Володимира Зеленського запевнили польську сторону: рішення Львівської облради не набуде чинності.

20 жовтня Львівська облрада проголосувала за проголошення 2027 року роком Романа Шухевича, УПА та Олега Ольжича. Рішення приурочили до 85-річчя створення УПА та 120-річчя від дня народження Шухевича й Ольжича. Втім, увечері того ж дня повідомлення про ухвалені рішення зникли з офіційного сайту та сторінок ради в соціальних мережах.