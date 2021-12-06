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Работник Бурштынской ТЭС, получивший ожоги во время выброса пара, скончался в реанимации, сообщила пресс-служба ДТЕК.

28 ноября из-за выброса горячей пароводяной смеси и газов из топки котла машинист-обходчик котельного оборудования Бурштынской ТЭС получил до 60% ожогов кожи. Пострадавшему сразу оказали первую помощь и госпитализировали в Ивано-Франковский ожоговый центр.

Все время врачи боролись за жизнь пострадавшего, администрация станции полностью снабжала его медикаментами, предоставляла все необходимое. 24/7 станция была на связи с родными и медиками.

Несмотря на оперативные действия медиков, к сожалению, полученные повреждения были несовместимы с жизнью.

Состояние других пострадавших стабильное, угрозы жизни нет.

Как сообщал ForUm, 28 ноября в 22:12 на котле седьмого энергоблока Бурштынской ТЭС произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла.      
ForUm

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