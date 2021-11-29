28 ноября в 22:12 на котле седьмого энергоблока Бурштынской ТЭС произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла, сообщает ГосЧС.

Получили ожоги два работника, которые госпитализированы в лечебные учреждения.

Седьмой энергоблок остановлен и выведен из строя, вместо него введен в работу четвертый энергоблок.

В настоящее время работает семь блоков, на работу станции событие не повлияло. На месте работает мобильно-оперативная группа ГУ ГосЧС Украины в Ивано-Франковской области.

По информации приемного отделения Бурштынской МЛ госпитализированы в лечебные учреждения пять человек. Информация уточняется.