также в разделеПроисшествия
Во дворе школы на Волыни взорвалась котельная 9
Под Винницей ликвидируют утечку аммиака 8
В центре Днипра вандалы повалили ханукию 23
Число жертв взрыва дома на Николаевщине возросло до трех 44
В Крыму оккупанты создают кибердружины в помощь ФСБ и Роскомнадзору 20
На Донбассе оккупанты не разрешили патрулям СММ проехать через линию столкновения 24
Минздрав: Заболеваемость коронавирусом в Украине превышена в 7 раз 34
ЧП в Харькове: Грузовик коммунальщиков загорелся во время движения 16
Боевики убили военного на Донбассе 22
Масштабное ДТП под Харьковом: водитель фуры был пьян 22
Масштабное ДТП под Харьковом: фура раздавила такси с ребенком 39
В Украине – почти 17 тысяч новых случаев COVID-19 17
В Николаевской области нашли тело третьего утонувшего рыбака 20
Оккупанты обстреляли из минометов украинских пограничников на Донбассе 30
В Украине за сутки – 14 325 новых случаев COVID-19 20
В Николаевской области нашли перевернутую лодку с телами двух мужчин, третьего ищут 33
Двое украинских военных ранены на Донбассе 19
В Украине – 12 729 новых случаев COVID-19 за сутки 23

28 ноября в 22:12 на котле седьмого энергоблока Бурштынской ТЭС произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла, сообщает ГосЧС.

Получили ожоги два работника, которые госпитализированы в лечебные учреждения.

Седьмой энергоблок остановлен и выведен из строя, вместо него введен в работу четвертый энергоблок.

В настоящее время работает семь блоков, на работу станции событие не повлияло. На месте работает мобильно-оперативная группа ГУ ГосЧС Украины в Ивано-Франковской области.

По информации приемного отделения Бурштынской МЛ госпитализированы в лечебные учреждения пять человек. Информация уточняется.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

66
Теги